Уничтожать списанные спутники будут лазером на орбите

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Прямо на орбите будут уничтожать списанные спутники. Для этого будут применять лазер.

Ученые сообщают, что околоземное пространство необходимо очистить от излишнего количества спутников. Для этого специалисты предлагают использовать лазер, который будет сжигать списанные агрегаты прямо в космосе. Такую инновацию предложили китайские разработчики, которые сообщают, что данный метод является единственным для быстрой очистки космического пространства.

Также сообщается, что эксперты университета Сиан (Китай) установили, что спутники небольших размеров не нужно собирать с орбиты как мусор. Для их уничтожения просто необходимо сжечь их прямо в космосе. Специалисты уверенны, что другого способа очистки орбиты просто нет.

Согласно имеющимся данным, в настоящий момент на орбите находится около 500 тысяч космических объектов различной величины, среди которых большую часть составляет космический мусор. Ученые уверенны, что на сегодняшний день отследить и классифицировать можно только 22 тысячи объектов.

Если не предпринять радикальные меры по уничтожению космического мусора сегодня, то через 5-10 лет эта проблема станет просто не разрешимой – он начнёт мешать космическим аппаратам гражданского и военного назначения.