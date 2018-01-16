VistaNews.ru


Учёные: Долгое пребывание в космосе ухудшает зрение

Сегодня, 15:39

Специалистам из Ассоциации университетов по изучению космоса в Хьюстоне удалось выяснить, что долгое пребывание в космосе ухудшает зрение.

Изучив 15 космонавтов, до их путешествия с планеты Земля и после, медики определили, что при гравитации у них деформируется диск оптического нерва, так званое «слепое пятно», находящееся в центре глазного яблока. В состоянии невесомости человека, эта часть глаза может растягиваться, что сопровождается увеличением расстояния между сетчаткой и сосудами. Ухудшение зрения возможно, предположительно, из-за длительного перебивания на МКС.

Крисстиан Отто, в статье журнала JAMA Ophthalmology рассказал, 23% космонавтов, находившиеся в кратковременных полётах и 50% долгосрочных специалистов НАСА обнаружили у себя понижение зрения. При долгом перебывание в космосе, астронав может ослепнуть.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.