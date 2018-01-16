Учёные: Долгое пребывание в космосе ухудшает зрение

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Специалистам из Ассоциации университетов по изучению космоса в Хьюстоне удалось выяснить, что долгое пребывание в космосе ухудшает зрение.

Изучив 15 космонавтов, до их путешествия с планеты Земля и после, медики определили, что при гравитации у них деформируется диск оптического нерва, так званое «слепое пятно», находящееся в центре глазного яблока. В состоянии невесомости человека, эта часть глаза может растягиваться, что сопровождается увеличением расстояния между сетчаткой и сосудами. Ухудшение зрения возможно, предположительно, из-за длительного перебивания на МКС.

Крисстиан Отто, в статье журнала JAMA Ophthalmology рассказал, 23% космонавтов, находившиеся в кратковременных полётах и 50% долгосрочных специалистов НАСА обнаружили у себя понижение зрения. При долгом перебывание в космосе, астронав может ослепнуть.