Археологи нашли в Египте неизвестное изображение Рамсеса II

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Археологи нашли при раскопках в Египте неизвестное ранее изображение фараона Рамсеса II. Стелла была обнаружена при проведении специалистами работ на территории древнего города Сан-эль-Хагар.

Сейчас там работает целая международная группа из археологов разных стран. Ею и была найдена стела, на которой фараон изображён в ранее неизвестном виде.

Стела хорошо сохранилась. На неё нанесено изображение Рамсеса II. Он правил в древнем Египте в период, приблизительно, 1279 – 1213 годы до нашей эры.

Для изготовления памятника был использован красный гранит. На него нанесено изображение фараона, предлагающего жертвы божеству. Оно пока ещё не идентифицировано. Ранее подобные персонажи археологам не встречались.

Сообщается, ранее в данном районе никогда не занимались полномасштабными раскопками. Эксперты полагают, неожиданная находка сможет побудить египетское министерство, занимающееся делами древности, создать и профинансировать комплексный и масштабный проект развития.

В результате его реализации может состояться открытие нового музея под открытым небом, который станут охотно посещать туристы.