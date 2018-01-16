РКС опубликовал рассекреченный отчет о «Луноходе-2»

Сегодня, 15:03

Представители РКС опубликовали рассекреченный отчет о работе известной космической станции «Луна-21» и «Луноходе-2». Такое решение посвящено 45-летней годовщине посадки устройства на Луну.

Отчет о функционировании «Лунохода-2» разделен на две части. В первой специалисты «Российской космической системы» расписали саму работу комплекса аппаратуры на борту со специализированной системой малокадрового телевидения, а во второй предоставлены нюансы работы наземного комплекса связи под названием «Сатурн-МС».

В публикации изложили аспекты управления отечественным луноходом и инциденты, возникшие в рамках миссии, а также пути их оперативного разрешения. Система, позволяющая дистанционно управлять аппаратом, была активна на поверхности Луны в период с января до мая в 1973 году. Отмечается, что многие приборы связи сохранили хорошую способность к работе, несмотря на превышение ресурсов более 70%.