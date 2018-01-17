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Финские врачи удивлены новым садо-мазо бумом среди своих пациенток

Сегодня, 01:15

Гинекологи из Финляндии наблюдают рост спроса на интимно-косметические операции среди женщин.

В последнее время к врачам все чаще обращаются с просьбами о таких услугах, как омоложение влагалища, его сужение, восстановление девственной плевы. Доктора считают неоправданным риск инфекционного заражения во время и после оперативного вмешательства. Также специалисты отмечают, что есть вероятность снижения уровня половой удовлетворенности у женщин, подвергающих себя подобным операциям, а у некоторых могут возникнуть мучительные ощущения во время полового акта.

Хотя, следует отметить, что встречаются такие дефекты, к примеру увеличенные половые губы, которые доставляют женщинам очень большие неудобства и все-таки требуют вмешательства хирургов-косметологов. При этом, после такой операции чувство сексуального влечения не только не исчезает, но и в некоторых случаях, возрастает.


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