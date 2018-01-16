Климатологи: Изменения погоды связаны с высотными струйными течениями

Сегодня, 14:30

Квалифицированные американские и швейцарские ученые во главе с климатологом Валери Труэ, представляющей Аризонский университет, заявляют, что изменения погоды связаны с высотными струйными течениями. Научная работа опубликована на страницах Nature Communication.

Ученые изучили официальные данные о погодных изменениях за последние 300 лет, это позволило им установить, что катаклизмы провоцируют смещение высотных струйных течений от присущих им маршрутов над Атлантикой. Эти потоки активно перемещаются на высоте от 5 до 16 километров с большой скоростью, которая достигает показателя в 20 метров в секунду.

Изменения в их маршруте в северном направлении влекут засуху на северо-западной европейской территории, а южное направление провоцирует возникновение пожаров на юго-восточной стороне Европы. Ученые намерены найти способ контроля струйного течения, что позволит изменять погоду в нужном русле.