Астрономы-любители нашли в космосе 213 новых экзопланет

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Мировые астрономы-любители всего за двое суток обнаружили в космосе 213 экзопланет, изучив полученные за 5 лет снимки с телескопа «Кеплер».

После того, как австралийское телевидение рассказало о существовании планетарной системы К2-138, в сети резко возросло количество астрономов-любителей. Исследователи космоса обнаружили в созвездии Водолея 213 новых экзопланет всего за 2 суток, изучив полученные с телескопа «Кеплер» данные за 5 лет.

В настоящее время мировые астрономы-любители обнаружили более 2 миллионов звезд. Отмечается, многие из неизвестных ранее науке космических тел оказались центрами планетарных систем. Всего энтузиастам удалось открыть, по меньшей мере, 44 планеты, масса которых не уступает массе Юпитера. Также на счету астрономов-любителей 5 больших миров в системе К2-138.

Отметим, миссия «Кеплера» оборвалась в 2013 году из-за неисправностей в работе устройства. Всего через год все поломки были устранены и телескоп продолжил свою миссию. Каждый день «Кеплер» изучает космос, рассматривая новые неизвестные тела.