Учеными зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа

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Зафиксирована крупнейшая в истории подводная катастрофа. Такую информацию распространили вулканологи университета Тасмании.

В 2012 году на вулкане Гавр произошло крупнейшее извержение, которое стало самым сильным за последние 100 лет. Такую информацию после проведения исследования распространили ученые университета Тасмании, а результаты они опубликовали в научном издании Science Alert.

Сообщается, что извержение вулкана прошло незамеченным для специалистов, на него обратили внимание только после появления неподалеку новой Зеландии плавучих островов, которые имели достаточно крупные размеры. Cостояли они из пемзы. После их изучения сообщается, что площадь одного такого острова составляет около 26 тысяч квадратных километров, а его толщина около 3,5 метров.

После проведения ряда исследований удалось установить, что на глубине 1220 метров обнаружен котлован диаметром 4,5 километров, а на его дне 14 отверстий, из которых и проходил выброс лавы. Сообщается, что данное извержение стало самым сильным среди подводных вулканов.

Напомним, что ранее самым сильным извержением вулкана считалась активность вулкана Сент-Хеленс, которое произошло в 1980 году, но сила извержения вулкана Гавра превысила его в 1,5 раза.