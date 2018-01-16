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В Шотландии очевидцы сняли на видео парящий в небе НЛО

Сегодня, 12:00

Жители Шотландии стали свидетелями того, как рано утром в небе парил загадочный НЛО. Видео с инопланетным кораблем моментально попал в Сеть и вызвал шок у интернет-пользователей.

Стало известно, что в шотландском городе Глазко очевидцы сняли на камеру мобильного телефона шокирующий НЛО, который около одного часа не исчезал с неба. Первым, кто зафиксировал аномальное явление, стал Ян Эндрю, который сразу же поделился увиденным в профиле в Twitter. После чего видеоролик появился и на других видеохостингах.

На видеокадрах можно четко увидеть парящий НЛО, который излучал яркое свечение. Свидетели утверждают, что корабль пришельцев неоднократно менял свой цвет и двигался в хаотичном направлении. На данный момент отснятые кадры изучают британские уфологи.


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