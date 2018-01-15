Экологи из Бельгии советуют использовать трупы для удобрения земель

Вчера, 22:55

Ученые из Бельгии предлагают использовать прах покойников для удобрения грунта. Ведь труп после разложения через год превращается в полезный компост.

Специалисты в сфере экологии из Бельгии утверждают, что тела умерших родственников и знакомых могут сослужить очень полезную службу. Вся суть заключается в ценном микроудобрении, которое значительно обогащает землю лучше всяких микроэлементов, полученных в результате химической реакции.

Из-за этого, по мнению ученых, тела нужно использовать также рационально. Согласно проведенным исследованиям, труп человека, спустя год после разложения, создает вокруг себя удивительную сферу удобрения. По анализам, это настоящий ценный компост. Удобрив таким грунтом из покойника участок можно получить прекрасный сад, парк, газон. Эксперты склонны к мнению, что возможно нужно дать покойникам еще последний шанс принести пользу обществу.