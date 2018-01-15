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Google выделила 20 миллионов на разработку новой вакцины от гриппа

Вчера, 22:24

Компания Google сделала капиталовложение в борьбу с эпидемией гриппа. Руководство холдинга выделило 20 миллионов фунтов на приобретение специально разработанной вакцины против этого опасного заболевания.

По словам специалистов, которые занимаются разработкой новой вакцины, она сможет защитить примерно 50% населения всего мира от гриппа. Кроме того, из основных преимуществ такой прививки будет то, что она станет преградой для всех существующих штампов вируса. В данный момент в Оксфорде идут тестирования. Ученые вышли уже на последний этап. Основным инвестором в процесс разработки универсальной вакцины от гриппа стала компания Google.

Сумма финансовых средств, которые были официально выделены для научной работы и испытаний суперлекарства от инфекции составила 20 миллионов фунтов. Ученые уверены, что если вакцина покажет реально отличное действие в тестировании, большей половины человечества не стоит бояться внезапных вспышек ОРВИ.


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