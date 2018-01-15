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На Мадагаскаре нашли новый вид карликовых лемуров

Вчера, 21:00

Совершенно новый и неизвестный ранее науке вид карликовых лемуров удалось обнаружить на Мадагаскаре американским учёным. Зверька назвали в честь известного приматолога.

Полное название нового вида - Cheirogaleus grovesi (Карликовый лемур Гровса). Австралийский учёный Полин Гровс посвятил всю жизнь исследованию приматов и в том числе лемуров.

В длину тело полуобезьяны всего 17 см. При этом хвост животного может достигать 28 см. Данный вид почти не отличается от других своих сородичей за исключением некоторых особенностей. По данным учёных, они проживают в юго-восточной части Мадагаскара.

Ранее мы писали, что исследователи Аляскинского тихоокеанского университета открыли новый вид гигантских осьминогов. Выделить отдельную группу удалось благодаря практическому эксперименту.


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