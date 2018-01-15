Робот-ребёнок из фольги ползает по полу и дышит пылью

Вчера, 18:53

Робот-ребёнок, сделанный из фольги, ползает по полу и дышит пылью. Устройство поднимало в воздух частички пыли. Чтобы сократить подвержение вредному влиянию пыли детей специалисты разработали роботообразную модель.

Принцип работы заключается в том, что данный бот очень приближённо к действиям ребёнка ползал на животе. После этого аппарат ползал по всем коврам. Для сравнения по тому же пути протоптался взрослый человек. В ходе эксперимента уникальные фильтры собирали образцы пыли, а лазерные фиксаторы следили за перемещением малых частиц грязи. Как утвердждает инженер Брендон Бур, при помощи бота подсвечиваются бактерии, споры и пыльца. Всё это показывалось на дисплеях прибора. Это дало возможность визуально разделить биологические частиц от собственно пыли. Отсюда вывод: маленький ребёнок проглатывает в 4 раза больше пыли, чем взрослый, так как всегда тесно находится рядом с источником грязи.