Учёные: В кишечнике серфингистов в три раза больше супербактерий

Вчера, 18:27

Учёные заявляют, что в кишечнике серфингистов в три раза больше супербактерий. Это происходит из-за толерантности в сторону современных антибиотиков.

"Мы не можем призывать вас не ездить отдыхать на море и не кататься на серфинге. Конечно, это полезно для физического и психического здоровья. Но также важно знать о всех рисках в сторону занятий серфингом, и нужно, чтобы менеджеры пляжей соблюдали меры общественного здоровья", - заявляет Уильям Гейз в университете Эксетера в Великобритании. В последнее время остро стоит вопрос о возникновении так называемых супербактерий. Это микробы, одним из свойств которых является устойчивость к некоторым антибиотикам. Есть опасения, что все виды антибиотиков могут утратить эффективность и медицина сойдёт на нет.

Касательно непосредственно серфингистов, специалисты полагают, что те глотают больше солёной воды, чем обычные ныряльщики.