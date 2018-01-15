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Учёные: беременность негативно сказывается на памяти будущих рожениц

Вчера, 17:58

Учёные заявили, что беременность негативно сказывается на памяти и других функциях головного мозга. К такому выводу пришли австралийские учёные во время исследований поведения клеток в мозге у беременных женщин, чтобы узнать как влияет положение на когнитивные способности.

В результате проверки оказалось, что у четырёх из пяти беременных выявили понижение когнитивных способностей. Тем не менее считается, что за пределы нормы это не заходит. Симтомы таких расстройств - рассеянность, утрата концентрации и смекалки. Большинство будущих рожениц знает о так называемой мамнезии, которая характеризуется нарушением памяти на время беремености. Частые случаи потери нити разговора, невозможности концентрироваться. Некоторые испытывают сложности в чтении.


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