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Укрепить сердечную мышцу поможет робот-скат

Вчера, 19:49

Робот-скат поможет человеку укрепить сердечную мышцу. Такую разработку сделали американские и итальянские ученые.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место в числе тех, которые приводят к смертности людей. Ученые постоянно занимаются поиском не только препаратов, которые помогут сохранить сердце в здоровом состоянии как можно дольше, но и механизмов, которые помогут работе больного сердца.

Группа ученых из США и Италии создала крошечное устройство, которое сможет стимулировать работу сердечной мышцы при помощи электродов. Создавшие его инженеры дали ему название робот-скат из-за внешнего сходства с рыбой. Подробное описание работы робота и его влияния на сокращение сердечной мышцы описано в научном журнале Advanced Materials.

Сообщается, что робот-скат имеет четыре слоя, два из которых создают механическую основу, еще один слой является субстрактом для клеток сердечной мышцы, а четвертый – содержит микроэлектроды, которые передают импульсы прямо к мышце. Общая длина устройства составляет 10 мм. Двигать своими крыльями робот может в результате сокращения сердечной мышцы под действием электрических импульсов.

Создание таких роботов способствует развитию робототехники, продлению ресурса различных органов человеческого организма. При помощи данного устройства можно усилить работу сердечной мышцы, купировать сердечный приступ и побороть другие проблемы с сердцем.


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