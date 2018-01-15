NASA назвали «синюю вспышку» над Татарстаном метеороидом

Сегодня, 16:05

Специалисты NASA зафиксировали над Татарстаном в ночь с 6 на 7 января около 00:24 «синюю вспышку». Предположительно это был взрыв метеороида. Известно, что скорость его движения составила 21 км/с, а после взрыва выделилось 0,1 килотонны энергии.

Ученые из NASA предполагают, что над Татарстаном в ночь Рождества в атмосфере взорвался метеороид. Причиной стал глубокий анализ происшествия и пересмотр снимков с МКС и телескопов. Предположительно двигался объект со скоростью около 21 км/с, а в результате его сгорания а атмосфере Земли выделилось около 0,1 килотонны в тротиловом эквиваленте энергии.

По факту проводятся гипотетические дискуссии. Падение метеороида заметили местные жители из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и ряда других городов и сел республики.