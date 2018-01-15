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Искусственный интеллект понимает прочитанное быстрее человека

Сегодня, 15:07

Прочитанный текст быстрее понимает искусственный интеллект, чем человек. Такую информацию распространили специалисты Стенфордского университета.

Человечество постоянно стремится усовершенствовать искусственный интеллект. В своих стремлениях ученые дошли до того, что теперь ИИ преобладает над человеческим.

Известно, что разработчикам китайской компании Alibaba Group удалось создать искусственный интеллект, который быстрее человека справляется с прочтением и пониманием текстов.

Сообщается, что тестирование данная разработка проходила в Стенфордском университете. Известно, что он состоял из 100 тысячи общих вопросов и около 500 материалов из интернет энциклопедии «Википедия». В первую очередь, ученые проверяли способность искусственного интеллекта к обработке больших объемов информации.

Результат эксперимента показал, что человеческий интеллект уступил искусственному 0,1. Напомним, что ранее искусственный интеллект создали специалисты компании Microsoft. Он оказался еще более сильным нежели человеческий – на 2,4 единицы.


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