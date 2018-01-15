Исследователи выяснили, что 55% женщин бояться анального секса

Сегодня, 15:03

Исследователи из американского Superdrug провели опрос, чтобы выяснить, как в современном мире молодые люди относятся к анальному сексу и не изменились ли сексуальные предпочтения людей.

Как сообщают ученые, 55% женщин заявили, что испытывают сильное волнение при одной только мысли об анальном сексе. Кроме того, опрос показал, что мужчины также меньше стали интересоваться нетрадиционным видом интимных отношений. Сообщается, что больше 30% представителей сильного пола также не разделяют любовь к анальному сексу.

Сексологам удалось выяснить, что почти 57% женщин не любят позицию «69». Такое же мнение разделяют и 43% мужчин, которых не привлекает подобная позиция в постели.