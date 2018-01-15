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Сотрудники Института Бабрахам сообщили о новом открытии. Кишечные бактерии контролируют активность генов, вырабатывая HDAC2. Также установленный факт взаимосвязи поможет при создании лекарств для лечения и профилактики рака прямой кишки.

Ученые провели ряд исследований, которые стали основой для открытия.

Согласно полученным данным, бактерии в прямой кишке человека способны влиять на гены. В качестве примера были взяты ферменты HDAC2 вырабатываемые бактериями. В лабораторных условиях был проведен ряд манипуляций. Стало понятным, что HDAC2 может контролировать другие геномы веществ.

После такого открытия исследователи планируют продолжить работу над освоением новых возможностей бактерий. Ожидается начало работы над веществом против рака на основе молекул бактерий. Полное описание опыта опубликовали в издании Nature Communications.