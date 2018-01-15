В Египте найден "алмаз" не принадлежащий Солнечной системе

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В Университете Йоханнесбурга в ЮАР провели анализ «алмаза» неизвестного происхождения, который был найден в 1996 году в Египте.

Найденное небесное тело назвали в честь астронома четвертого века - Гипатии Александрийской. Исследователи обнаружили, что в составе камня содержится минеральное единение – металлический алюминий в чистом виде, который ранее не встречали в Солнечной системе.

Один из исследователей, Ян Крамерс, сообщил, что данное вещество могло появиться в результате слишком низкой температуры -168°С.

Учёные предполагают, что Гипат мог быть частью кометы, существовавшей до сотворения планет и находился в поясе Койпера, что расположен в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля.