Лавров раскритиковал планы США милитализировать космос

Сегодня, 13:22

Сергей Лавров при проведении пресс-конференции подверг критике планы США милитаризировать космос. Со слов главы МИД, проблемы, связанные с международной безопасностью, получат новое измерение, являющееся очень негативным.

Лавров напомнил о совместной инициативе РФ и КНР. Согласно ей, предлагается создать проект договора о том, чтобы в космосе не размещалось никакое оружие.

США по отношению к этому предложению заняли отрицательную позицию. Поэтому документ пока даже не вступил в стадию своего обсуждения.

Как сказал Лавров, все, кроме США, понимают его актуальность для международной безопасности, но там не отказались от намерения милитаризировать космос.

Кроме того, глава МИД сообщил о ещё одной совместной с Китаем инициативе. Согласно ей предлагается заключить конвенцию, направленную на предотвращение возможности биологического или химического терроризма. Проект данного документа также тормозится США.