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В Приморье впервые прооперировали новорожденного возрастом один день

Вчера, 23:45

Операцию по удалению диафрагмальной грыжи у новорожденного впервые провели врачи неонатального центра в Приморском крае. Возраст младенца на момент вмешательства составил всего один день.

Медики наблюдали за состоянием ребёнка ещё на этапе формирования и развития плода, а потому заранее знали о патологии. Дети с таким диагнозом почти всегда лишены шансов на здоровое будущее из-за опасности вмешательства. В этот раз врачи решились на операцию, которая, по словам представителей центра, длилась на протяжении пяти часов. К счастью, она закончилась успешно, состояние ребёнка стабильное.

Ранее мы писали, что в Краснодаре врачи провели уникальную операцию на руке. Подобное вмешательство осуществляется впервые в Южном федеральном округе.


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