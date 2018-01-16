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Казанские врачи впервые в России сделали бесшовное обрезание

Сегодня, 01:45

Казанский уролог посетил Германию в учебных целях стажировки, где узнал о технологии бесшовного обрезания. По приезду домой сделал операцию двум пациентам. Теперь казанские врачи впервые в России овладели заграничной технологией. 

Детский уролог провел стажировку в Германии. По истечении срока вернулся домой и смог провести первую в России операцию бесшовного обрезания. Специалист для быстрого заживления плоти применил специальный медицинский клей, которые активно используют немцы.

«Через три дня после операции у пациентов все зажило. При обычном же обрезании заживление идет до двух недель. Вещество может использоваться для многих видов ран, даже на лице», – объяснил специалист.

Теперь за ситуацией наблюдают ученые и практикующие врачи страны, планирующие перенять опыт коллеги. За ситуацией также наблюдают в Минздраве РТ. Так, внештатный эксперт Наиль Акрамов назвал операцию открытием и продолжает наблюдать за ситуацией.

К слову, замглавы Росздравнадзора по РТ Любовь Шайхутдинова рассказала о работе пластических хирургов региона.


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