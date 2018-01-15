Учёные: Чем сулит глобальное потепление через 25 лет

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Учёные рассказали о необратимых последствиях глобального потепления, которое произойдёт через 25 лет. Из-за бурной стихии миллионы людей окажутся в опасности, которая вызвана переполненностью рек.

По причине увеличения температуры могут вознкнуть штормы и мощные ливни. Их сила будет увеличиваться. В итоге появится риск наводнения. Эксперты пологают, что уже сейчас необходимо принимать определёные меры. Особенно подвержены опасности Китай, Индонезия, Африка. Только в США и Канаде количество населения, которое проживает в зоне опасности, увеличится до одного миллиона со 100 тысяч, а в Китае - до 55 миллионов.

По словам самих учёных, тенденцию потепления на период в 25 лет уже не будет возможным предотвратить никакими способами. Всё, что произойдёт после, зависит напрямую от человека.