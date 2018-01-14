Потерянные окаменелости динозавров вернулись в Китай

Вчера, 20:32

На территорию Китая вернулись потерянные ранее окаменелые древности, которые по неизвестным причинам оказались у французских коллекционеров. Сообщается, что древним скелетам более 125 миллионов лет.

Как передают журналисты портала Vladtime, китайским специалистам вернули потерянные окаменелости древних динозавров. Сообщается, что в провинцию Ляонин прибыли не только скелеты самых крупных в мире существ, но и древних птиц, которые обитали на планете 125 миллионов лет назад.

Самой необычной находкой являются целостные скелеты 74-сантиметровых птиц, о которых сейчас науке мало известно. Сейчас редкие окаменелости можно увидеть в музее Шеньяне, в Китае.