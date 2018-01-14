Факультет по изучению мозга может появиться в МГУ

Вчера, 19:15

Сегодня в МГУ им. Ломоносова состоялся День открытых дверей. В ходе общения с абитуриентами и гостями ректор Виктор Садовничий заявил о возможном появлении нового факультета. Так, новым может стать когнитивный вектор по изучению мозга человека.

В МГУ им. Ломоносова 14 января приветствовали абитуриентов, родителей и гостей. В учреждении провели день открытых дверей. В ходе приветственной речи ректор университета Виктор Садовничий рассказал, что в скором времени может расшириться специализация.

В планах ректора находится мысль о возможном открытии новых специальностей на основе когнитивного факультета. Не останется в стороне развитие сферы изучения мозга человека и искусственного интеллекта.

Когнитивная наука - это междисциплинарное научное направление, которое может объединить теорию познания, психологию когнитивизма и др. Присутствующие гости позитивно отметили намерение ректора в расширении МГУ.