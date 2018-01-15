Учёные вычислили координаты Нибиру

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Учёные вычислили координаты местонахождения Нибиру. Таинственная планета несёт потенциальную угрозу для Земли.

Астрологи сообщают, что Нибиру, девятая планета в Солнечной системе, действительно существует и может быть опасной для планеты. Сторонники теории заговора постоянно находятся в ожидании конца света. Они считают, что даже минимальное приближение неисследованной планеты к Земле грозит человечеству ужасной катастрофой. На данный момент такая версия остаётся только в теории, хоть и стало известным, где находится вышеупомянутая Нибиру.

Эксперты полагают, что в космическом пространстве уже начались определённые изменения. Данная планета не только интересна своим происхождением, но и вызывает панику. Некоторые полагают, что в скором времени человечесвто своими глазами увидит Нибиру в небе.