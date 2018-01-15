VistaNews.ru


Учёные вычислили координаты Нибиру

Сегодня, 00:30

Учёные вычислили координаты местонахождения Нибиру. Таинственная планета несёт потенциальную угрозу для Земли.

Астрологи сообщают, что Нибиру, девятая планета в Солнечной системе, действительно существует и может быть опасной для планеты. Сторонники теории заговора постоянно находятся в ожидании конца света. Они считают, что даже минимальное приближение неисследованной планеты к Земле грозит человечеству ужасной катастрофой. На данный момент такая версия остаётся только в теории, хоть и стало известным, где находится вышеупомянутая Нибиру.

Эксперты полагают, что в космическом пространстве уже начались определённые изменения. Данная планета не только интересна своим происхождением, но и вызывает панику. Некоторые полагают, что в скором времени человечесвто своими глазами увидит Нибиру в небе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.