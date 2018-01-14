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Уфологи заметили в январе НЛО возле МКС "Алмазный"

Вчера, 18:57

Уфологи заметили в январе НЛО возле МКС "Алмазный". Снимки были получены при помощи Межународной космической станции.

Так, учёные обнаружили на кадрах периодически светящийся предмет, который собственно и пролетал возле МКС. Из-за этого его прозвали "алмазным" НЛО. Неопознанный обьект был белого цвета и иногда светил опять же белым цветом. Позже стало заметно, что обьект по форме похож на бриллиант. Мнения пользователей интернета по поводу того, какого происхождения предмет, разные. Одни утверждают, что это инопланетный космический корабль, другие что это всего-лишь астероид.

Сегодня стало известно, что американские уфологи потратили 20 миллионов долларов на изучение в сфере НЛО.


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