Брокколи против рака: Как правильно питаться, чтобы не болеть?

Вчера, 19:03

Самый страшный враг человечества победим!

Мы с вами поделимся научными разработками и действенными методами, чтоб защитить здоровье и избежать страшный диагноз онкологии. Борьба с раком длиться уже более 3000 лет, однако учёные до сих пор не могут назвать точных причин её возникновения. Значительный прорыв медицины в этой области сделал жуткий диагноз не приговором, а при профессиональном и правильном подходе, болезнь можно победить, но чего это стоит для самого пациента даже трудно описать словами. Поэтому лучше всего будет предупредить возникновение болезни и вообще не допустить её.

Так китайские учёные с помощью многочисленных исследований и опытов установили, что с недугом прекрасно борется самый обыкновенный коктейль из натурального йогурта и брокколи. Эта смесь может не только предохранять организм от недуга, но и бороться с раком желудочно-кишечного тракта. Как выяснилось в зелёном и необычном овоще брокколи содержится такое вещество как сульфаран. Эта субстанция эффективно борется с раком убивая 75% опухолей в организме мышей и около 95% клеток рака в кишечнике. Йогурт помогает процессу, сохраняя нормальный баланс микроорганизмов как в желудке так и в кишечнике.

Специалисты также установили тот факт, что даже после проведённых хирургических операций и химиотерапий, этот уникальный коктейль способен выводить остатки заражённых клеток, которые ещё остались в организме. Мощнейший противораковый эффект наблюдается и в подобных брокколи продуктах - крестоцветных овощах: цветная капуста и обычная, кольраби, редис, брюква, репа и др.

Британские учёные на этот счёт могут дополнить, что диета с большим содержанием пищевых волокон может снизить шансы заболевания онкологией. Анализы показали, что в возникновении злокачественных образований кишечника играет основную роль белок HDAC2, который при увеличении количества гистонов и короткоцепочечных жирных кислот значительно уменьшается в количестве. Так вот, чтобы увеличить содержание этих полезных компонентов просто необходимо употреблять в пищу те продукты, которые по максимуму содержат в себе клетчатку. А как известно это овощи, фрукты, отруби пшеничные, семена льна и многие другие. Принимая во внимание всё вышеописанное и пользуясь простыми рецептами будьте уверены, что будете здоровы.