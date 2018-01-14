Грузию атакуют представители внеземных цивилизаций

Вчера, 18:26

Охотники на НЛО из Грузии сообщают, что в последние 30 лет их страну атакуют представители внеземных цивилизаций. Эти прилеты фиксируют с периодичностью, однако в контакт с гуманоидами грузины не вступали.

В Грузии охотники за НЛО начали инструктировать местных жителей. Схема обучения состоит из лекции, которая поможет людям вступить в общение или в контакт с гуманоидами. Согласно данным, инопланетяне буквально атакуют страну и наведываются на земли полные виноградом и фруктами периодично. На данный момент новый цикл «приездов» начался. Об этом свидетельством стали многочисленные фотографии с точками или эллипсами на фотографиях.

Также специалисты по гуманоидам рассказывают о том, как правильно следует вести себя, если вам на пути попались пришельцы. Никто не говорит, что они опасны, однако необходимо быть готовым ко всему.