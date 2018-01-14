«Голубая Луна» станет первым из 5 затмений в 2018 году

Вчера, 16:47

31 января жители Земли смогут наблюдать затмение «Голубая Луна». Суть явления заключается в закрытии отражения Луной солнечного света. В 2018 году ожидаемыми станут 5 затмений: 3 солнечных и 2 лунных.

В конце января россияне смогут стать свидетелями космического явления под названием «Голубая Луна». Исследователи утверждают, что данный эффект голубизны спутника Земли получается из-за положения трех точек: Земли, Луны и Солнца. Расположившись между Солнцем и Землей, спутник имеет возможность «впитать» в себя лучи от яркой звезды и стать более голубым.

В 2018-ом в первый раз за 150 лет будет затмение «Голубой Луны». Всего в 2018 ожидается 5 затмений: 3 солнечных и 2 лунных. Полную информацию о затмениях ученые представили в издании IFL Science.

Также, известно, что в конце января месяца будет видно кровавое суперлуние. В последний раз невероятное явление было зафиксировано 150 лет назад.