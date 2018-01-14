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У Сочи нет шансов на ещё одну Олимпиаду из-за глобального потепления

Сегодня, 14:35

Британские ученые сообщают о невозможности проведения Олимпиады в Сочи. Причиной станет смена климата из-за глобального потепления. Также в число аутсайдеров попадут Гармиш-Партенкирхен и Ванкувер.

Ученые из Британии устроили научную модификацию смены климатических поясов в соответствии с глобальным потеплением. Так, исследователи, вооружившись данными метеослужб и погодных ориентиров, предполагают, что вскоре такие города как Гармиш-Партенкирхен и Ванкувер станут недоступными для проведения Олимпиады. В число «запретных» городов также попадает и Сочи. Согласно интервью сотрудника Инсбрукского университета Роберта Штайгера, проведение зимних Олимпийских игр станет невозможным в будущем из-за отсутствия тренировочных баз для спорта.

К слову, исследователи из Канады нашли причину «зимнего» набора веса. По факту проведенных экспериментов доказано, что нехватка солнца в северном климатическом поясе приводит к набору веса. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.


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