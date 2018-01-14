VistaNews.ru


В NASA провели испытания космической навигации по пульсарам

Сегодня, 15:10

В NASA учёные опробовали систему GPS-навигации в космическом пространстве по пульсарам. Такими технолгиями планируют оснастить в будущем межзвёздные миссии.

Такая технология позволяет обозначить координаты, при этом измерив дистанцию вплоть до миллисекундных пульсаров. Принцип действия навигации похож на тот, что применяется в технологиях систем GPS. В итоге система навигации была опробована в пределах научного эксперимента. Как оказалось, такая технология позволяет отслеживать нахождение обьекта, который перемещается со скоростью несколько тысячь км/ч.

Разработчики предупреждают, что пройдёт, возможно, не один год, пока вышеупомянутую техгнологию внедрят в космические корабли. Тем не менее хоть малое, но начало уже есть. После полной разработки станет возможным прокладывание маршрутов межпланетных аппаратов, которые будут действовать за пределами всей Солнечной системы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.