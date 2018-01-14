Земле угрожает новый Тунгусский метеорит

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Астероид KI-9143, сравнимый с Тунгусским метеоритом по размерам, приближается к Земле. Такую информацию обнародовали исследователи из Университета Вашингтона, отметив, что упасть на планету он может в первых числах февраля 2018, как сообщает VladTime.

По словам специалистов, заметили астероид в начале этого года. Впервые же данное небесное тело попало в объектив телескопа в девяностых, и всё это время астрономы его старательно изучали. Если астероид достигнет поверхности Земли, то, учитывая его огромные размеры, будут уничтожены люди в минимум одном густонаселённом районе.

Сила взрыва равно десяткам мегатонн в тротиле. Некоторые учёные считают, что задержать астероид могут метеориты, два пояса которых встретятся на его пути. В целом, как отмечают многие эксперты, нет стопроцентной вероятности гибели планеты или её части от космических бомбардировок минимум в течение 10-15 лет.