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Телезрители в прямом эфире стали свидетелями полета двух НЛО

Сегодня, 14:11

Жители США смогли в прямом эфире популярного местного телеканала увидеть настоящие НЛО, которые пролетали в Портленде. Шокирующие видео попало в Сеть и поразило интернет-пользователей.

На днях американские канал KOIN 6 в прямом эфире случайно показал полет двух светящихся неопознанных летающих объектов. Дело произошло во время записи очередного выпуска новостей, где четверо телеведущих на фоне ночного Портленда обсуждают о происходящих событиях дня. Однако зрители больше обратили внимание на НЛО, которые появились за спиной у ведущих.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что это автомобиль посветил фарами или были запущены в небо огоньки. Однако один из ведущих подтвердил факт присутствия на видео именно инопланетных объектов.


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