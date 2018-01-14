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Ученые доказали, что жирные продукты помогают похудеть

Сегодня, 13:40

Специалисты из американского Общества ожирения выяснили, что жирные продукты только способствуют похудению. Однако важно понимать, какой жир полезен для здоровья.

Профессор Кэролайн Аповян заявила, что согласно последним данным, на территории США каждый третий американец страдает от проблем с избыточным весом. Кроме того, больше 30 процентов имеют серьезные проблемы с ожирением. Аповян считает, что именно жирные продукты помогут сдвинуть похудение с места и сжигать ненужные калории.

К продуктам с полезными жирами ученые относят орехи, подсолнечное и оливковое масло, семена подсолнуха. Также важно употреблять продукты с твердых сортов пшеницы, например, хлопья и макароны.


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