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Груши спасают при наличии хронических заболеваниях

Сегодня, 13:21

Ученые после исследования молекулярного состава груши заявили о новом открытии. Так, в этом фрукте содержатся вещества, способны помогать человеку избавиться от хронических болезней. Груши могут помочь человеку в борьбе с гипертонией и гипергликемией при диабете.

Группа ученых из Университета Северной Дакоты сообщила, что раскрыла новые неизвестные ранее свойства плодов груши. В ходе экспериментального изучения молекулярного состава клеток фрукта, была доказана «исцеляющая» природа строения атомов.

Также в ходе работы ученым удалось наблюдать за системой взаимодействия ферментов груши и участвующих в усвоении организмом глюкозы и крахмала. Американцы выдвинули гипотезу о возможном излечении хронических болезней с использованием качеств плода. К числу «излечимых» болезней предположительно отнесли гипертонию и гипергликемию.

Ранее французские ученые экспериментально доказали позитивное влияние лука и чеснока на человека, а британские экспериментаторы открыли новые плюсы витамина D для беременных.


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