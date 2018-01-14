Открыт фермент, помогающий бросить курить

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Группа американских учёных из университета Scripps открыли новый фермент NicA2, который своим дезинфицирующим эффектом позволяет нивелировать вредное воздействие никотина на организм человека. По мнению специалистов, это поможет найти новый способ борьбы с никотиновой зависимостью.

NicA2 выявили в микроорганизме Pseudomonas putida ещё в 2015 году. В ходе лабораторных исследований удалось выяснить, что фермент уничтожает вредные вещества, содержащиеся в никотине, ещё во время их нахождения в крови человека, до того, как они попадут в головной мозг. В то же время, стало известно, что в он оседает в почках, в связи с чем полезный эффект имеет кратковременный характер. Сейчас исследователи ищут способ, как продлить срок действия фермента.

Ранее британские учёные нашли доказательство того, что активные занятия спортом помогают в борьбе с курением. Специалисты утверждают, что положительный эффект дают даже несколько физических упражнений.