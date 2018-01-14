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Учёные нашли способ отсрочить старость

Вчера, 23:15

Учёные нашли способ отсрочить старость. В Юго-Западном медицинском центре Техасского университета специалисты утверждают, что самый важный орган - это сердце.

Данный орган подвергается постоянному износу. От этого с возрастом его необходимо привести в порядок. В связи с этим учёные разработали схему упражнений и небольших физических нагрузок. Это станет поддержкой для нормальной активности сердца. При этом сохранится нормальная работа всей сердечно-сосудистой системы. Такой комплекс упражнений сотоит из специальной дыхательной гимнастики, при которой сердечные сокращения достигнут 95 процентов максимальной скорости на отрезке времени в 4 минуты. Исследования, проводившиеся 2 года, показывают отличные результаты: у людей старше 65-ти лет в подавляющем большинстве случаев прекратили фиксировать повышенное давление.

Сообщается, что вышеупомянутая гимнастика подходит не для всех, поэтому чтобы начать её использовать, следует в обязательном порядке обратиться к кардиологу.


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