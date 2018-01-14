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Учёные: Здоровая пища мешает сбросу лишнего веса

Сегодня, 12:51

Учёные полагают, что пища, которую ранее полагали, как здоровую, может помешать сбросу лишнего веса. В частности, это касается такого продукта, как авокадо.

Эксперты полагают, питание должно быть полноценным. При этом к добавлению рациона должно присутствовать ежедневно от 60 до 100 грамм шоколада из категории «чёрных».

В полезной еде могут присутствовать и орехи, считающиеся «жирными». Главное, чтобы их потребляемое количество зависело от активности, которую демонстрирует их потребитель.

Как сообщают учёные, строгая диета является подходящей далеко не для всех. В том числе и такой продукт, как авокадо, не является панацеей от ожирения.

Специалисты отметили, если умеренно употреблять шоколад, фри-картошку, пирожные и чипсы, можно держать свои формы под контролем.

«Здоровой» пищей, учёные считают, не стоит избыточно увлекаться. Согласно их сведениям, для того, чтобы поддерживать себя «в форме», достаточно половинки плода крупного авокадо.

После этого не станут «лишними» 30 грамм жирного ореха, а также высококалорийные сухофрукты. После этого можно употреблять и «жирную» пищу. Главное, чтобы масса жиров в итоге не превышала 30%.


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