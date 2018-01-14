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Врачи установили главную причину психических расстройств в Украине

Сегодня, 12:19

Врачи установили гланую причину возникновения психических расстройств в Украине. Ею в большинстве случаев является пристрастие к алкоголю и наркотикам.

В позапрошлом году к врачам обратились почти 700 тысяч граждан. Как сообщают в медработники, наиболее часто встречаются психотические заболевания и аменстический синдром. Второе место занимают травмы мозга с церебральной нефункциональностью. Сюда относится болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. Третье место досталось группе людей с умственной отсталостью - почти 230 тысяч больных. Далее идут страдающие шизофренией, и пациенты, больные депрессиясми, фобиями и тревогами.

Раньше сообщалось, что Украина находится на первом месте в Европе по количеству граждан с расстройствами психики.


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