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NASA сделало фотографии облачного пояса Юпитера

Сегодня, 12:15

Агентство NASA опубликовало снимки, сделанные с южного облачного полюса Юпитера. Они получены с помощью устройства Juno, которое сейчас вращается рядом с этой планетой.

Данный зонд смог сделать этот снимок во время, когда осуществлял своё десятое сближение с Юпитером. В это время он находился на расстоянии от пика его облаков лишь в 13 километров.

Это делает данные снимки особо уникальными. Так близко к ним ещё не удавалось приближаться ещё ни одному зонду.

Этот аппарат был запущен с Канаверал летом 2011 года. К орбите планеты он «прибыл» лишь через пять лет. Затем он стал снижаться. После этого NASA стало получать от него качественные снимки.

Согласно данным, предоставленным американскими учёными, сближение данной станции с Юпитером на минимальное расстояние происходит один раз в 53 дня.

В последний раз зонд, сделавший свои снимки, пролетел на расстоянии от верхнего атмосферного слоя Юпитера на расстоянии всего в 10 тыс. километров. С помощью данной информации, специалисты NASA получили новые сведения, как устроены недра этой планеты, и что является причиной загадочного сияния на её полюсах.


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