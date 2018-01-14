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Специалисты разработали новый вид "тепловых батарей". Эксперты смогли найти полимер под назвванием AzoPMA, который способствует созданию новых технологий.

Такое изобретение даст возможность выделять телоту, когда это будет нужно. Суть таких батарей заключается в том, что ёмкость нагревается в жаркий летний день, а по наступлению вечера накоплённая энергия уходит в атмосферу. Команда специалистов открыла совсем новый полимер. Он может сохранять в 200 раз больше теплоты, чем вода.

Главная особенность вышеупомянутого полимера в том, что его молекулы способны переключаться из одного состояния в другое. При нагревании полимера, молекулы при расширении вмещают больше тепла. Но если прекратить нагревание и посветить на него, то данные молекулы сокращаются и освобождают лишнее тепло. Теперь станет возможным обогрев домов при обьединении в большие ёмкости термальных батарей. Когда невыносимая жара и наводнения становятся частыми явлениями, эксперты в области ландшафтного дизайна могут предложить новые методы приспособления к совсем новым условиям. Наример, в Германии идёт разработка применения дождевой воды для охлаждения домов.