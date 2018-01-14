Пять НЛО зафиксировали в Англии

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Новые сведения о пришельцах пришли из английского графства Хэмпшир, из города Бейсингсток, где очевидцы смогли зафиксировать пять НЛО в вечернем небе.





Как стало известно VistaNews, свидетели сразу передали всю информацию американским специалистам, но попросили не называть имён. Двое мужчин, находясь на работе, вышли вечером на улицу. В небе один из них увидел два огня, которые странно передвигались. Позднее ещё три таких же появились будто из неоткуда. Ещё через минуту, по словам очевидца, они начали вращаться, после чего по отдельности удаляться.

В небе коллеги наблюдали НЛО около 30 минут. Жители Бейсингстока уверен, что это не были самолёт или вертолёт из-за отсутствия характерного шума и мигающих огней. Также это не могли быть поисковые огни, поскольку свет исходил точно из неба, а не к нему. Что смогли запечатлеть мужчины, сейчас выясняют уфологи.