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Учёные: Страстный секс спасёт от захватившего мир страшного гриппа

Вчера, 23:32

Учёные из университета Уилкса в Пенсильвании выяснили, что страстный секс поможет спастись от нового вида гриппа, захватившего почти весь мир. Дело в иммуноглобулине А, уровень которого поднимается при соитии, пишет издание The Sun.

Согласно научным исследованиям, люди, которые занимаются сексом два и более раз в неделю, имеют на треть больше вырабатываемого иммуноглобулина А, который способен бороться с этим недугом.

Кроме этого, сообщается о том, что секс помогает побороть стресс и пережить стрессовые ситуации, ослабляющие иммунитет и ведущие к заболеванию. Новый вирус гриппа носит название Aussie Flu (H3N2) и сначала распространился на территории Австралии. Данный вид гриппа очень опасен для детей и людей пожилого возраста. Этой категории населения учёные рекомендуют хороший сон в первую очередь, а также массаж и чтение. Всё это способствует поднятию иммунитета. Также существует информация о том, что секс как профилактика гриппа вполне заменим физическими занятиями.


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