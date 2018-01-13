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Учёные: Кататься на сноуборде опасней, чем на лыжах

Вчера, 21:43

Учёные из Брауновского университета провели исследование травматичности зимних видов спорта и заключили, что кататься на сноуборде опаснее, чем на лыжах. Научная статья на данную тему опубликована в Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Специлиасты во главе с Бреттом Оуэнсом провели наиболее масштабное исследование в данной области, подвергнув анализу около 40 научных трудов по травматичности зимнего спорта, опубликованных с 90-х и до настоящего времени. Причиной такого научного интереса послужила неуклонно возрастающая с 70-х популярность катания на сноуборде и лыжах, что влечёт за собой и рост характерных травм.
По заключению учёных, и лыжники, и сноубордисты получают одинаковые травмы самого разнообразного характера. Помимо "обычных" растяжений и переломов рук и ног также в зимнем спорте часто можно получить повреждения головы, позвоночника и таза. Неожиданным для исследователей оказалася факт, что сноубордисты страдают от травм в три раза чаще, чем лыжники. В особенности это касается повреждений коленных чашечек и рук.
Учёные преследовали цель увеличить безопасность катания на сноуборде и лыжах, а также в конце своей работы дали несколько практических рекомендаций спортсменам и любителям, как избежать травм по максимуму. Самый главный совет - не забывать о хорошей экипировке.


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