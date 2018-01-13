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Ученые: На Солнце исчезли пятна

Вчера, 20:07

Ученые, представляющие лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, заявляют, что на Солнце исчезли пятна. Это говорит о переходе светила на совершенно новый цикл.

Солнечные пятна представляют собой источник магнитного поля. Они показывают северную магнитную полярность, когда линии выходят из самого пятна, и южную когда входят. Смена этой полярности говорит о переходе космического тела на новый цикл обитания.

На данный момент прямого перехода не наблюдается, так как сейчас на Солнце фиксируют процесс «вымирания» магнитного поля из очередного цикла. За восемь лет уже целых два месяца количество пятен на земном светиле приблизилось к минимуму, который в последний раз был замечен в ноябре месяце в 2009 году. Согласно официальной астрономической истории, наша звезда имеет свойство на некоторый период застывать в точке минимума.


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