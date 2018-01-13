Вчера, 16:45

13 января над Екатеринбургом и Верхней Пышмой взошло три солнца. Это явление природного характера и называется гало.

Жители Урала наблюдали в небе природное явление – солнечное гало, которое за зиму может появиться несколько раз. Его появлению способствует сухая морозная погода, когда температура опускается ниже -20°С. Благодаря таким погодным условиям, в воздухе, на высоте 5-10 километров, формируются маленькие ледяные кристаллы, заметить которые невозможно. Создаётся оптическая иллюзия: сквозь них проходят и переламливаются солнечные лучи. Местные жители сообщили, что эффект гало наблюдался сегодня утром сразу в нескольких местах.

Наблюдая за этим явлением с Земли, кажется, что взошло три солнца, поэтому его и называют «тройное солнце».