Страшный НЛО в виде гигантской мясорубки шокировал жителей Техаса

Вчера, 16:41

Страшный НЛО в виде гигантской мясорубки, наблюдавшийся 12 января, шокировал жителей Техаса. По словам очевидцев, объект некоторое время провисел в небе, а потом резко переместился дальше, как сообщает VladTime.

По мнению интернет-пользователей, НЛО было комбинированным. Предположительно, летела целая группа инопланетных космолётов, которые держались вместе, потому со стороны казались единым целым. Появление НЛО было зафиксировано на видео и выставлено на видеохостинге YouTube.

Ролик за короткое время стал очень популярным, и там уже 10 тысяч просмотров. Комментариев от уфологов по поводу происходящего пока нет. Стоит отметить, что такое появление НЛО не является распространённым. В основном, форма у инопланетных космолётов шарообразная или напоминающая тарелку, а также летают они по одиночке.